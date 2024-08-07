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Dünya

Fransa'da kuş gribine karşı aşı: Penguenler üzerinde test edildi

Fransa'da kuş gribine (H5N1) karşı koruma sağlayabilecek RNA aşısı, ülkenin denizaşırı topraklarındaki penguenlerde denendi.

15:49 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Bir ekip, kral penguen yavrularının üzerinde küçük ölçekli aşılama kampanyası başlattı.
Bir ekip, kral penguen yavrularının üzerinde küçük ölçekli aşılama kampanyası başlattı.

Le Figaro'nun haberine göre, hayvan sağlığı üzerine çalışmalar yürüten Fransız şirketi Ceva tarafından çiftlik hayvanlarını ve yaban hayatı koruma adına geliştirilen aşı, hayvanat bahçelerindeki kuşların yanı sıra doğrudan vahşi doğada da test edildi.


Ülkenin denizaşırı topraklarından Fransız Güney ve Antarktika topraklarında yer alan Hint Okyanusu'nun güneyindeki Crozet takımadalarında, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Fransız Kutup Enstitüsünden (IPEV) bir ekip, kral penguen yavrularının üzerinde küçük ölçekli aşılama kampanyası başlattı.


CNRS araştırmacısı Thierry Boulinier, aşılanan elli kadar yavru penguenin durumunun iyi olduğunu ve aşının zararsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.


Boulinier, kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanan ve -80°C'de muhafaza edilmesi gereken bu aşının "zahmetli" olduğunu ancak geçmişteki aşılama kampanyalarından deneyimli olduklarını belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki yabani kuşların ölümünden sorumlu olan bu grip 2022 yılında ülkenin Brittany bölgesindeki sümsük kuşu popülasyonunun neredeyse yarısının yok olmasına neden olmuştu.


#aşı
#fransa
#kuş gribi
#Penguen
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