Gazze için greve

Terörist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için dünya genelinde küresel grev kampanyası başladı. Dünyanın birçok kentinde halklar, greve yoğun ilgi gösterdi. Katar, Ürdün, Lübnan ve Kudüs’te dükkanlar kapatıldı. Kamu ve özel kurumlar da greve dahil oldu. Bankalar da greve destek vererek bütün işlemleri durdurdu. Birçok sivil toplum kuruluşu greve desteklerini açıklarken Filistin Alimler Birliği Genel Başkanı Dr. Navaf Tekruri de dünya genelinde ilan edilen Gazze grevine ilişkin Müslümanlara çağrıda bulundu.

MÜSLÜMANLARIN SEÇİM HAKKI YOK

Tekruri, “Tüm dünyada Gazze için genel grev ilan edildi. Ben de Müslümanlara bu nidaya cevap vermenin şer’i bir vacip olduğunu söylüyorum. Bu konuda Müslümanların seçim hakkı yoktur. Çünkü mazlumlarla beraber olduğunu belirtmek için bir yol bulduğunuz zaman geri kalmak caiz olmaz.” mesajını verdi. Greve destekler çığ gibi büyürken sivil toplum kuruluşları da resmi açıklamalarda bulunarak desteklerini açıkladı. Sosyal medyada Amerika, Almanya, Avustralya, İspanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından greve destek mesajları paylaşıldı.

HERKES DESTEK VERİYOR

Lübnan’da greve destek veren esnaf Bilal Fattah, “Dünya genelinde gerçekleşen bu greve Lübnan halkı olarak sonsuz destek veriyoruz. Savaşı durdurmak için elimizden ne geliyorsa bizde onu yapmakla mükellefiz. Lübnan’da bütün kamu ve özel kurumlar kapalı aynı zamanda dükkanlar da kapalı. Herkes greve tam manasıyla destek veriyor. Halklar, Gazze’deki saldırıların durdurulması için eylemlere devam edecek” diye konuştu.

SAVAŞI HALKLARIN SESİ DURDURACAK

İspanya’da aktivistlik faaliyetleri yapan Zohar Chamberlaın Regev ise şunları kaydetti: “Kalıcı ateşkesin sağlanması için her türlü eyleme devam edeceğiz. Bu grev dünya geneli büyük bir yankı uyandırdı. İnanıyoruz ki bu savaşı halkların sesi durduracak.”

Haksız savaşı durduralım

Dünya Müslüman Alimler Birliği, dün başlayan küresel greve ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünya halklarına, 11 Aralık’ta greve başlamaya ve amacına ulaşana kadar dünyadaki tüm kurum, parti, hareket ve önemli şahsiyetlerin bu grevi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz. Haksız savaşı durdurmasını ve masum insanların kurtarılmasını sağlamasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te hayat durdu

İşgal altındaki Filistin kentleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılacak küresel greve katıldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın tüm kentlerinde ulaşım durdu, bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı. Yerel borsada greve destek kapsamında işlemler durduruldu.











