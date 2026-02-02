Gazze'nin can damarı açıldı

İşgalci güç İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşması kapsamında İsrail siyasi kademesinin talimatı doğrultusunda, sınırlı sayıda Gazze sakininin geçişine açıldığı aktarıldı. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) Mısır ve diğer tüm ilgili paydaşlarla koordineli olarak yürüteceği "pilot" aşamanın başladığı belirtildi.

ÇİFT YÖNLÜ AÇILACAK

Tüm tarafların pilot uygulama aşamasında geçişlerin başlamasına hazırlık yaptığı, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gazze sakinlerinin çift yönlü geçişinin fiili olarak başlayacağı kaydedildi. İsrail basını, geçişlerin bugün başlayacağını yazdı. İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece deneme amaçlı açıldığını, yayaların geçişine ise yarın başlanacağını yazdı.

İNSANİ YARDIM TIRLARINA İZİN YOK

Haberde, yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi. Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyecek.

MISIR LİSTELERİ VERECEK

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye giriş ve çıkışların Mısır'ın koordinasyonuyla mümkün olacağını, Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağını ve İsrail'in bunu onaylayacağını, EUBAM Refah'ın bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağını aktardı.

REFAH İŞGAL ALTINDA

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesi İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu. Anlaşmanın birinci aşamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeden İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın sadece yaya geçişine sınırlı olarak açılacağını duyurmuştu.

Sekiz ülkeden İsrail'e tepki

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ortak açıklamasında işgalci güç İsrail'in 10 Ekim'de Gazze'de ilan edilen ateşkes kuralların uymamasına sert tepki gösterildi. 8 ülkenin imzasının bulunduğu açıklamada, "İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze'de yinelenen ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaktadır. Bu eylemler, bölgesel ve uluslararası tarafların, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın ikinci aşamasını ilerletmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararını uygulamak üzere birlikte çalıştığı bir dönemde, gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkarmaktadır" denildi.







