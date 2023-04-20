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Dünya

Güney Koreli ünlü K-pop grubu Astro'nun solisti evinde ölü bulundu

Güney Koreli erkek müzik grubu Astro'nun solisti Moonbin'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Polisin cinayete dair herhangi bir kanıt bulamadığı, bu nedenle şarkıcının intihar etmiş olabileceği kaydedilen açıklamada, Moonbin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılabileceği bilgisi verildi.

11:18 . 20/04/2023 Perşembe
AA
Güney Koreli erkek müzik grubu Astro

Güney Koreli erkek müzik grubu Astro

Güney Koreli erkek müzik grubu Astro'nun solisti Moonbin'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.


Polisin açıklamasında, 25 yaşındaki Moonbin'in cansız bedeninin, yerel saatle 20.10 sularında şarkıcıya ulaşamadığı için evini ziyaret eden menajeri tarafından bulunduğu belirtildi.


Polisin cinayete dair herhangi bir kanıt bulamadığı, bu nedenle şarkıcının intihar etmiş olabileceği kaydedilen açıklamada, Moonbin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılabileceği bilgisi verildi.


Grubun bağlı olduğu Fantagio isimli şirketin açıklamasında da Moonbin'in ölüm haberi doğrulanarak,
"Tüm Astro üyeleri ve meslektaşları, büyük bir keder içinde yasını tutuyor."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ailesinin huzur içinde Moonbin'e veda edebilmesi için spekülasyon ve yalan haberlerden kaçınılması istendi.


Tüm dünyayı saran ve özellikle gençlerin benimsediği Kore pop akımının önde gelen temsilcilerinden Astro grubunun 1998 doğumlu üyesi Moonbin, 2016'da şarkıcı olarak çıkış yapmadan önce oyuncu ve model olarak çalışmıştı.


En son 8 Nisan'da Bangkok'ta sahne alan Moonbin'in kız kardeşi de kendisi gibi K-pop camiasında yer alan
"Billlie"
isimli kız grubunun üyesi.

Güney Koreli erkek müzik grubu SHINee'nin baş solisti Kim Jong-hyun da 2017'de evinde ölü bulunmuştu.


Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek genç intihar oranına sahip, ülkede 20'li yaşlardaki genç ölümlerinin arttığı biliniyor.

Astro'nun solisti Moonbin

#Kpop
#Güney Kore
#Astro
1 saat önce
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