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İngiltere'den kritik hamle: Suriye Merkez Bankası'na yaptırımlar kaldırıldı

İngiltere'den kritik hamle: Suriye Merkez Bankası'na yaptırımlar kaldırıldı

10:427/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere, Suriye Merkez Bankası ve enerji şirketleri olmak üzere 24 kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Esed rejimi üyeleri ve yasa dışı captagon ticaretine karışanlara yönelik yaptırımların ise yürürlükte kalacağı kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yazılı açıklamasında, daha önce Esed rejiminin Suriye halkına yönelik baskıları finanse etmek için kullanılan ve aralarında Suriye Merkez Bankası, Suriye Arap Hava yolları ve enerji şirketlerinin de bulunduğu 24 Suriyeli kuruluşa ilişkin yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaklaşım, Suriye'nin öncülüğü ve ev sahipliğinde bir siyasi geçiş sürecine destek dahil olmak üzere, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın altını çiziyor. Suriye'de geçici (hükümet) otoritelerini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Esed rejimi üyeleri ve yasa dışı captagon ticaretine karışanlara yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağı kaydedildi.

#İngiltere
#Suriye
#Beşşar Esed
#Yaptırım
#Ekonomi

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