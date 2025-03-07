İngiltere'den kritik hamle: Suriye Merkez Bankası'na yaptırımlar kaldırıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yazılı açıklamasında, daha önce Esed rejiminin Suriye halkına yönelik baskıları finanse etmek için kullanılan ve aralarında Suriye Merkez Bankası, Suriye Arap Hava yolları ve enerji şirketlerinin de bulunduğu 24 Suriyeli kuruluşa ilişkin yaptırımların kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaklaşım, Suriye'nin öncülüğü ve ev sahipliğinde bir siyasi geçiş sürecine destek dahil olmak üzere, Suriye halkının ülkelerini ve ekonomilerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın altını çiziyor. Suriye'de geçici (hükümet) otoritelerini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.