Irak Başbakanı Zeydi'den İçişleri Bakanlığına talimat: 'Müsamaha gösterilmeyecek'

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali ez-Zeydi, İçişleri Bakanlığını ziyaret ederek bakan yardımcıları ve güvenlik yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda yolsuzlukla mücadele dosyasını değerlendiren Zeydi, hükümetin kamu kaynaklarını korumak ve vatandaşların haklarını geri kazandırmak amacıyla yolsuzlukla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

"Müsamaha gösterilmeyecek"

İçişleri Bakanlığını "hükümetin yolsuzlukla mücadeledeki eli" olarak nitelendiren Zeydi, "Kim olursa olsun, hangi gruba mensup bulunursa bulunsun yolsuzluğa karışan hiçbir kişi hakkında müsamaha gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Zeydi, Dürüstlük Komisyonu, Mali Denetim Divanı ve güvenlik güçlerine yolsuzluk dosyalarını yakından takip etmeleri yönündeki talimatını yineleyerek, yolsuzlukla mücadelenin halkın temel taleplerinden biri haline geldiğini söyledi.

Irak makamları, birkaç gün önce mali ve idari yolsuzluk soruşturmaları kapsamında aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu onlarca şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Söz konusu gelişmeler, 2 Haziran 2026'da kamu kaynaklarının israfı ve yasa dışı sözleşmeler yaptığı iddialarıyla görevden alınan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cemili hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ifadelerin ardından yaşandı.







