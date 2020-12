İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla dün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.

Burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi.

OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,



“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”



Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'TEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi?

Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland



Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?



NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan — Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020

