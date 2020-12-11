İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla dün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.
Burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'TEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi?
Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."
Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland
Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?
NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan
Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland