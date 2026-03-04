İran’da ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 45’e yükseldi

İran’da İsrail ve ABD’nin ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, saldırılarda can kaybının bin 45’e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında askeri personelin yanı sıra sivil vatandaşların da bulunduğu ifade edildi.