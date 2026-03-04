Yeni Şafak
İran’da ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 45’e yükseldi

16:024/03/2026, Çarşamba
IHA
Tahran
İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 45’e yükseldiğini açıkladı.

İran’da İsrail ve ABD’nin ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, saldırılarda can kaybının bin 45’e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında askeri personelin yanı sıra sivil vatandaşların da bulunduğu ifade edildi.

İran Kızılayı daha önce yapılan açıklamada, ülke genelindeki saldırılarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



