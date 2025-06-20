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İranlı General Muhsin Rızai: Bu savaşı üç aydır biliyorduk

İranlı General Muhsin Rızai: Bu savaşı üç aydır biliyorduk

Semih Bozkuş
00:0120/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Rızai, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmadığını ifade etti.
Rızai, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmadığını ifade etti.

İranlı General Muhsin Rızai, ülkesinin İsrail'le devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu savaşın çıkacağını mart ayından beri bildiklerini ifade eden Rızai, İsrail'in vurduğunu belirttiği nükleer tesislerdeki maddeleri aylar öncesinden taşıdıklarını ve uranyumun ellerinde olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz çarşamba gecesi İsrail, İran'a 200 uçakla hava saldırısı düzenledi.

İran'ın ABD ile nükleer müzakereleri görüştüğü süreçte yapılan bu saldırıda nükleer bilim adamları ve İran ordusunun üst düzey isimleri hedef alındı.

Çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiği saldırılara İran füzelerle cevap verdi.

Sekizince gününe girilen savaşta karşılıklı çatışmalar sürerken, İranlı General Muhsin Rızai çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Tüm uranyumu taşımıştık"

İran medyasından Akharin Haber'e konuşan Rızai, İsrail'in nükleer tesisleri vurduğunu sandığını ifade ederek, "Biz oralardaki maddelerin hepsini zaten önceden taşımıştık. Tüm uranyum şu an bizim elimizde." dedi.

"Savaşı mart ayından beri biliyorduk"

Rızai ayrıca bu savaşın çıkacağını mart ayından beri bildiklerini de ifade etti.

Şimdiye kadar diğer ülkelerdeki müttefiklerini kullanmadıklarını da söyleyen Rızai, "Müttefiklerimiz, savaşa katılmak için talepte bulundular ama onlara henüz buna gerek olmadığını söyledik." dedi.



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