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Dünya

Kazakistan'dan Türkiye'ye anlamlı 100. yıl jesti: İsmi değişecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana’da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Astana’daki sokaklardan birine 'Anadolu' isminin verileceğini duyurdu.

17:15 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen görüşmede Tokayev, yeni görevinde başarılar dilediği Bakan Fidan'ın Kazak-Türk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine önemli katkılar yapacağından emin olduğunu söyledi.

Tokayev, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve bunun kardeş ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek,
“Anadolu, siyasi, sosyal ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılar elde etti. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde aktif ve etkin şekilde rol üstlenerek dünyanın saygın devletine dönüştü. Ben Türkiye’nin asırlık yıl dönümü vesilesiyle Astana’daki sokaklardan birine 'Anadolu' isminin verilmesi talimatını ilettim”
ifadelerini kullandı.
  • İki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmelerinde yüksek düzeyli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatan Tokayev, Kazakistan için Türkiye’nin çok önemli stratejik ortak olduğunu vurguladı.




#DışişleriBakanıHakanFidan
#Kazakistan
#KazakistanCumhurbaşkanıKasımCömertTokayev
#Türkiye
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