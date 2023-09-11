Kazakistan'dan Türkiye'ye anlamlı 100. yıl jesti: İsmi değişecek

Tokayev, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve bunun kardeş ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek,

“Anadolu, siyasi, sosyal ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılar elde etti. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde aktif ve etkin şekilde rol üstlenerek dünyanın saygın devletine dönüştü. Ben Türkiye’nin asırlık yıl dönümü vesilesiyle Astana’daki sokaklardan birine 'Anadolu' isminin verilmesi talimatını ilettim”