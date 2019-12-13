Dünya KKTCden kritik Doğu Akdeniz kararı Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak
AVRUPA

KKTC'den kritik Doğu Akdeniz kararı: Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'ndan kritik bir adım geldi. KKTC Bakanlar Kurulu, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması yönünde karar aldı.

Haber Merkezi DHA
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılması kararını aldı.

Geçitkale Havaalanı

Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA'lar pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacak. İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

Havaalanının TSK'ya verilmesi gündemde

  • Geçitkale Havaalanı'nın yukarıdan görüntüsü
  • İHA ve SİHA'ların KKTC'de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı. Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu.

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