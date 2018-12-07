Paris'te ATM'ler suntalarla kapatıldı

Fransa'da 8 Aralık Cumartesi yapılması plananlanan 'Sarı Yelekliler' protestosu öncesi Fransa'nın başkenti Paris'te, önceki gösterilerde camları zarar gören bazı banka şubelerinde önlem alındığı görüldü.

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 65 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

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Philippe, Senato'da yaptığı konuşmada, cumartesi ülke genelinde "sarı yeleklilerin" düzenleyeceği gösterilerde yoğun güvenlik önlemlerin alınacağını, bu kapsamda 65 bin polisin görevli olacağını duyurdu.

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Hükümetin her zaman gösteri özgürlüğüne saygı duyduğunu ancak gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılacağını ifade eden Philippe, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in "sarı yeleklilere" gösteri yapmamaları çağrısının eylemlerde çıkan şiddet olaylarından kaynaklandığının altını çizdi.

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Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

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Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

OYNAT 02:26 Paris'te fitillenen ateş Avrupa'yı yakacak Fransa'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler Avrupa'nın diğer kentlerine de sıçradı. Kamu alanlarını, tarihi eserleri tahrip eden ve mağazaları yağmalayan göstericiler, akıllara 2013 yılında ağaç bahanesi ile ortaya çıkan gezi olaylarını hatırlattı.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.