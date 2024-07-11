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Pezeşkiyan'dan Hamas'a destek mektubu: İşgalci İsrail ile mücadeleyi İslami bir görev olarak görüyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye destek mektubu gönderdi. Mektupta, “İşgalci İsrail rejimi ile mücadeleyi ve Filistin halkını desteklemeyi insani ve İslami bir görev olarak görüyoruz. Bu nedenle Kudüs ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

16:16 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:19 - 11/07/2024 Perşembe
IHA
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye mektup gönderdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

Pezeşkiyan mektubunda Filistin direnişine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, İsrail katliamları karşısındaki direnişin amacına ulaşacağına ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağına inandığını vurguladı.


"İslami bir görev olarak görüyoruz”

Pezeşkiyan,
“İmam Humeyni'nin ilkelerine bağlı kalarak ve liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde, işgalci İsrail rejimi ile mücadeleyi ve Filistin halkını desteklemeyi insani ve İslami bir görev olarak görüyoruz”
ifadelerini kullanarak, Kudüs ve Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar Filistin direnişini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

'Kahramanca direniş'

Filistin halkının göstermiş olduğu “kahramanca direniş” ile Gazze halkının “mazlum ama güçlü tarihsel varlığına” vurgu yapan Pezeşkiyan,
“Bugün devam eden savaşta ilahi zafer Filistin halkının yanında karar kılacaktır”
dedi.


#İran
#Mesut Pezeşkiyan
#Hamas
#Gazze
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