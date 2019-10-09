Dünya Rusyadan ABDnin Suriye politikasına eleştiri Tüm bölgeyi yakabilir
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Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri: Tüm bölgeyi yakabilir

Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri: Tüm bölgeyi yakabilir

ABD'nin Suriye'deki politikasının tüm bölgeyi yakabileceğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD'nin Suriye'de birlikleri bulunuyor.
ABD'nin Suriye'de birlikleri bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki politikasının tüm bölgeyi yakabileceği uyarısında bulundu.

  • Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Irak'taki Kürtlerin, ABD'nin Suriye'deki eylemlerinden endişeli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır" dedi.

ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık sevkiyat
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ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık sevkiyat
Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti. YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü. Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin çelişkili olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

"ABD verdiği sözlerinde durmadı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den askeri birliklerini çekeceğini birçok kez duyurduğunu hatırlatan Lavrov, "Trump, sonradan bu tür kararları frenledi. ABD verdiği sözlerinde durmadı" diye konuştu.

  • Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki sorunun çözümü için diyaloğun şart olduğunu savunarak Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı açıklamaların ardından Şam yönetimi ve YPG/PKK terör örgütü temsilcileriyle görüştüklerini aktardı.

ABD'li senatörden küstah tehdit
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ABD'li senatörden küstah tehdit
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham 'Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım' dedi.

Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması dahil olmak üzere Suriye'nin bu bölgesindeki problemin çözümü için iki taraf arasında diyaloğun kurulmasını teşvik ettiğimizi vurguladık. Diyaloğun başlatılması için yardımcı olacağız. Bunun destekleneceğini umuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Lavrov, "Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye toprak bütünlüğüne kesin saygı duyduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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