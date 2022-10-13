Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz yılmayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yakın bir dostu olduğunu belirterek, “NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 11 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak anılan Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında nükleer silahların kullanılabileceğine dikkat çekti. The Mirror'dan aktarılan habere göre, Rusya'yı Batı'dan üstün gören ve Ukrayna'nın bir Rus toprağı olduğunu vurgulayan Dugin, savaşın kazanılması için her yola başvurabileceklerini ima etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir seferberlik ilan edilen Rusya'da 300 bin yedek asker orduya çağrıldı. Putin, bir televizyon kanalında halka seslenerek seferberlik ilan etti ve Rusya'yı savunmak için nükleer silah ihtimalini ortaya koydu. Bu ihtimalin bir blöf olmadığını da sözlerine ekledi. Dugin, alınan kararı destekleyerek, bu yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini ve Rusya'nın geleceğini önemli ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.



Dugin, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşa yönelik üç tahminde bulunarak, nükleer kıyamet olasılığına dikkat çekti. İlk ihtimal olarak Dugin, Rusya'nın yenilmesi üzerinde durdu. Şimdiye dek inşa edilen bütün değerlerin yerle bir olacağını vurgulayarak, savaşı kaybetme ihtimalinin Rusya için bir son olduğuna dikkat çekti. Böyle bir durumda hem Rusya'nın hem de bütün Rus vatandaşlarının sonu olabileceğini dile getirdi. İkinci ihtimalde nükleer kıyamet üzerinde durdu. Dugin \"Eğer Rusya, Ukrayna'daki savaşı kaybetmeye başlarsa, nükleer silahlar ciddi ciddi düşünülecektir.\" dedi. Böyle bir ihtimalin \"muhtemel\" olduğunu dile getiren Dugin, Rusya için savaşın kaybedilmesinin, tamamen yok olmak anlamına geleceğini vurguladı. Nükleer savaş ihtimalin oldukça şiddetli ve büyük bir yıkımı da beraberinde getireceğini vurguladı. Batı'nın, Putin'in açıklamalarını \"blof\" zannettiğini söyleyen Dugin, \"Bunun blöf olduğunu zannedip hafife alıyorlar\" dedi.

Üçüncü ihtimalde savaşı kazanmış bir Rusya'nın portresini çizen Dugin, bu geri dönülemez yolda bütün Rus halkının desteğiyle zafer kazanılacağını dile getirdi.



Aleksandr Dugin, Rusya'nın ve bütün Rus vatandaşlarının geleceğinin, savaşı kazanmak olduğunu vurguladı. \"Rusya, ya savaşı kazanacak, ya da bütün dünya Rusya ile birlikte yok olacak\" imasında bulundu. Putin'in akıl hocası Dugin'den Avrupa'ya uyarı: Nükleer tehdit blöf değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak nitelendirilen Aleksandr Dugin, Batı'nın Putin'in açıklamalarını fazla hafife aldıklarını ve Putin'in nükleer tehdidinin blöf sanıldığına dikkat çekti. Dugin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetme ihtimali olursa bir nükleer kıyametin olabileceğini söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt veriyor. Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. İngiliz medyasında yer alan Haber ise kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği iddiasına yer verildi. Aynı haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı. Putin'in nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirten üst düzey bir savunma kaynağı, füzelerin Karadeniz'de konuşlandırılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Gazete olası bir nükleer savaşta 'kurtarılması gereken kişilere' ait listenin Putin'in elinde olduğunu ve bu kişilerin nükleer sığınaklara geçiş hakkı bulunacağını da yazdı. NATO geçtiğimiz günlerdeyaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti. Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir. Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı. Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir. Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor. Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görülmüştü. Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurmuştu. Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu iddiada bulunmuştu; 'Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur.' Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'yu alarma geçiren iddia: Putin nükleer bomba patlatabilir Ukrayna ordusu Rusya'nın referandum yolu ile dört bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt vermeye devam ederken İngiliz basınından dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği öne sürüldü. Haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı. BiP'te paylaş

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