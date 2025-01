Trump'tan Gazze'de etnik temizlik teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail ordusunun 470 gün boyunca vahşi bombardımanlarla yerle bir ederek, on binlerce Filistinliyi öldürdüğü Gazze'nin Filistinlilerden tamamen temizlenmesi gerektiğini söyledi. Gazze'de İsrail tarafından evsiz bırakılan 2 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır'a kabul edilmesi için iki ülkeyle görüştüğünü belirten Trump, "Orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim. Eğer Gazze doğru inşa edilirse Monaco'dan daha güzel olabilir" diye konuştu. Trump'ın açıklamalarına, İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de destek verdi. İkili, hükümetin bir an önce bu teklifi fiilen uygulaması gerektiğini savundu. Trump'ın açıklamalarına Hamas, Gazze'deki hükümet ve Ürdün'den tepki geldi. Öte yandan, Trump'ın eski yardımcısı ve damadı Jared Kushner de geçen yılın Şubat ayında İsrail'in Gazze'deki bütün sivilleri sürgün etmesi gerektiğini söyleyerek, "Böylelikle orada sahile güzel binalar yapabiliriz" demişti. Öte yandan Axios'un haberine göre, Trump'ın, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon), ait depoda bulunan ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki bin 800 adet MK84 bombasının transferi konusundaki engeli kaldırma talimatı verdiği öne sürüldü.