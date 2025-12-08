Yeni Şafak
Türkiye bize vizyon kazandırdı

Türkiye bize vizyon kazandırdı

8/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Abdullah Dibo, Abdulaziz eş-Şami, Ahmed Talib.
Abdullah Dibo, Abdulaziz eş-Şami, Ahmed Talib.

Türkiye’deki Suriyeliler ülkelerine kazandıkları tecrübelerle döndü. Fazlullah Şuvami: Türkiye bana yeni vizyon kazandırdı. Şimdi Halep’te çalışıyor, öğrendiklerimi ülkeme aktarıyorum. Abdulaziz Şami: Türk ve Halep mutfağını birleştirdik. Ekip arkadaşlarımız Türkçe biliyor, iki kültür arasında güzel uyum oluştu. Abdullah Dibo: Türk kardeşlerimizden öğrendiğimiz çalışma düzenini burada uyguluyoruz. Dükkanımızı açtık, kendi toprağımızda çalışıyoruz.

Suriye’de 2011 yılında başlayan ve 13 yılı aşkın süre devam eden iç savaşın ardından milyonlarca kişi ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni dönemde, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 450 binden fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine döndüğünü duyurdu. Göç İdaresi verilerine göre ise, 2021 yılında Türkiye’de 3 milyon 737 bin 369 olan Suriyeli sayısı yaklaşık 2 milyon 370 bine geriledi.

BİZE ÇOK İYİ DAVRANDILAR

Halep’in Bab ilçesine dönen esnaf Abdullah Dibo, yaklaşık 13 yıl Gaziantep’te yaşadığını belirterek, “Türkiye bize her zaman sahip çıktı. Türk kardeşlerimizden öğrendiğimiz çalışma düzenini burada uyguluyoruz. Dükkânımızı yeniden açtık, artık kendi toprağımızda çalışıyoruz” dedi.

İnşaat mühendisi Ahmed Talib ise Türkiye’de mühendislik eğitimi alıp yüksek lisans yaptığını belirterek, “Türkiye aileme güvenlik ve istikrar sağladı. Şimdi ülkeme dönüp yeniden inşa sürecinde aktif rol almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

BANA ÇOK ŞEY KATTI

28 yaşındaki Abdulaziz eş-Şami ise İstanbul’da başlattığı lokanta projesini Halep’te sürdürdüğünü belirterek, “Türk ve Halep mutfağını birleştirdik. Ekip arkadaşlarımız Türkçe biliyor, iki kültür arasında güzel bir uyum oluştu. Türkiye’de kazandığımız tecrübeyi artık ülkemizde değerlendiriyoruz” diye konuştu.



