Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de her an savaş patlak verebilir Gözler Girit’te: Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgede 6 ülkenin katılımıyla tatbikat başlatan Yunan donanması Girit’in güneyinden ilerliyor. Girit-Libya arasındaki sularda tetikte bekleyen onlarca Türk savaş gemisi de her ihtimale karşı teyakkuz durumunda. Yunan gemilerinin tatbikat sahasına bugün ulaşması bekleniyor.

Kıymet Sezer 26 Ağustos 2020, 00:46 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2020, 00:50 Yeni Şafak