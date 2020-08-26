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Dünya Gözler Giritte Doğu Akdenizde savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor
AVRUPA

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de her an savaş patlak verebilir

Gözler Girit’te: Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgede 6 ülkenin katılımıyla tatbikat başlatan Yunan donanması Girit’in güneyinden ilerliyor. Girit-Libya arasındaki sularda tetikte bekleyen onlarca Türk savaş gemisi de her ihtimale karşı teyakkuz durumunda. Yunan gemilerinin tatbikat sahasına bugün ulaşması bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgede Navtex (deniz duyurusu) yayınlayıp tatbikat başlatan Yunanistan, kışkırtan hamleleriyle Doğu Akdeniz’de istikrarı baltalıyor. Amerika, Fransa, İtalya, Mısır, Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri ordularının gemi ve uçak desteği verdiği tatbikat, Türkiye ile Yunanistan’ı yine savaşın eşiğine getirdi. Girit güneyinden doğu istikametinde ilerleyen 6 ülke destekli Yunan donanmasını Libya açıklarında Türk savaş gemileri karşılayacak. ABD fırkateyninin bölgeye ulaştığını duyurarak tatbikatın gerçek mermilerle yapılacağını kaydeden Yunanlılara göre sözkonusu faaliyet “Ankara’ya mesaj” niteliğinde. Atina’nın atacağı yanlış bir adım tüm bölgeyi ateş topuna çevirebilir.

Fotoğraf: Arşiv

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi.

GEMİLER TETİKTE BEKLİYOR

Girit-Libya arasındaki sularda tetikte bekleyen, aynı zamanda Antalya kıyılarından 250 kilometre güneyde Oruç Reis’i koruyan onlarca Türk savaş gemisi, her ihtimale karşı teyakkuz durumunda. Yunan tatbikatının hazırlık safhası dün geride bırakıldı; ‘düşman’ gemilerinin ilan edilen tatbikat sahasına bugünden itibaren ulaşması bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarına yönelik en ufak bir taciz durumunda gerekli karşılık verilecek. Sözkonusu bölgede Yunanistan’ın Navtex ilan hakkı olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis’in hedef alınması halinde düşman unsurların misliyle karşılık göreceğini önceki gün bir kez daha vurgulamıştı.

Oruç Reis’i tehdit eden düşman gemileri Girit güneyinde.

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Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar
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Yunanların Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu: Fransa yetmeyince ABD'yi tatbikata çağırdılar
Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, bugün gerçekleşecek AB toplantısı öncesinde Akdeniz semalarında sıcak gelişme yaşandı. Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da endişeye yol açtı. Panikleyen Atina yönetimi ABD'ye çağrı yaparak ortak tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır' açıklamasını yapmıştı.

12 GÜN ÖNCE ÇARPIŞMIŞTIK

Yunan uçaklarıyla ABD fırkateyni aynı karede görülüyor.

Bugün ve yarın devam edecek tatbikata ilişkin servis edilen görüntülere göre Fransa, Yunanistan’a hem gemi hem de Rafale jetleriyle destek veriyor. BAE ise gönderdiği 4 adet F-16 ile Girit güneyinde varlık gösteriyor. Yunan medyası, ABD fırkateyni USS Winston Churchill’in fotoğraflarını paylaşarak deniz helikopterlerinin de gösteride yer aldığını yazdı. Doğu Akdeniz’de giderek tırmanan gerilimi yorumlayan İngiliz basını ‘savaş riskinin arttığına’ dikkat çekti. Atina-Ankara arasındaki gerilimin benzeri 12 Ağustos’ta da yaşanmış, Oruç Reis’e yaklaşmak isteyen Yunan fırkateyni Limnos, bölgede bulunan Kemalreis fırkateynince ‘burun buruna çarpışmak suretiyle’ uzaklaştırılmıştı.

'Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim' mesajı verdi
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'Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim' mesajı verdi

On sekiz adaya silah yığdılar: Yunan adaları Türkiye için tehdit oluşturuyor
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On sekiz adaya silah yığdılar: Yunan adaları Türkiye için tehdit oluşturuyor

İTALYA İKİ TARAFTA DA VAR

Bölge haritası
  • Yunanistan’ın öncülük ettiği tatbikatta İtalyan unsurlarının da bulunması şaşkınlıkla karşılandı ancak İtalyan gemilerin eğitim faaliyeti için hem Yunan hem de Türkiye tarafında tatbikata katıldığı ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri’nin Girit güneyinde İtalyan donanmasıyla ortak sefer icra ettiği açıklandı. Bölgede patlak verecek bir savaş durumunda İtalya’nın Türkiye aleyhine bir tutum sergilemesi pek olası görülmüyor. Milli Savunma Bakanlığınca dün yapılan duyuruda şöyle denildi: “TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne tarafından 25 Ağustos günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir.”

Yunanistan'dan kriz çıkaracak adım: Navtex nedir, neden ilan edildi?
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Yunanistan'dan kriz çıkaracak adım: Navtex nedir, neden ilan edildi?

Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
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Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir' uyarısında bulundu.
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