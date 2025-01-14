Ülkeyi korkutan rapor: ABD'de 2033'te ölümler doğumları geçecek

Net göçün nüfus artışının giderek daha önemli bir kaynağı haline geleceğine işaret edilen raporda, göç olmadan, doğurganlık oranlarının bir neslin kendini yenilemesi için yetersiz kalacağı öngörüsüyle nüfusun 2033 itibarıyla azalmaya başlayabileceği aktarıldı.

Raporda, nüfusun 2025-2055 döneminde ortalama olarak yaşlanmasının beklendiği, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının bu dönemde belirgin bir şekilde artacağı ve bu grubun büyüme hızının daha genç yaş gruplarının büyüme hızından fazla olacağı ifade edildi.