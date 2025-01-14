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Ülkeyi korkutan rapor: ABD'de 2033'te ölümler doğumları geçecek

Ülkeyi korkutan rapor: ABD'de 2033'te ölümler doğumları geçecek

20:0014/01/2025, Salı
AA
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ABD'de yayımlanan rapora göre 2033'te ölümlerin doğumları geçmesi öngörülüyor.
ABD'de yayımlanan rapora göre 2033'te ölümlerin doğumları geçmesi öngörülüyor.

ABD'de "Demografik Görünüm: 2025-2055" raporu yayımlandı. Ülke nüfusunun 30 yıl içerisinde 350 milyon kişiden 372 milyon kişiye çıkmasını öngören raporda dikkat çeken bir detay da yer aldı. Buna göre ABD'de 2033 itibarıyla yıllık ölümlerin yıllık doğumları geçmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

ABD
'de 2033 itibarıyla yıllık ölüm oranlarının doğum oranlarını geçmesinin öngörüldüğü bildirildi.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO)
, "
Demografik Görünüm: 2025-2055
" raporunu yayımladı.

Raporda, ABD nüfusunun 2025'teki 350 milyon kişiden 2055'te 372 milyon kişiye çıkarak yılda ortalama yüzde 0,2 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.

Ölümler doğumları geçecek

Bu oranın 1975-2024 döneminde kaydedilen yıllık ortalama yüzde 0,9'luk büyüme oranının dörtte birinden az olduğu kaydedilen raporda, 2033 itibarıyla yıllık ölümlerin yıllık doğumları geçmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda,
nüfus artış hızı
nın gelecek 30 yıl boyunca genel olarak yavaşlamasının öngörüldüğü ve 2025-2035 yılları arasında
yıllık ortalama
yüzde 0,4 seviyesinden 2036-2055 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,1'e düşmesinin beklendiği ifade edildi.

"Göç olmadan nesil kendini yenilemeyecek"

Net göçün nüfus artışının giderek daha önemli bir kaynağı haline geleceğine işaret edilen raporda, göç olmadan, doğurganlık oranlarının bir neslin kendini yenilemesi için yetersiz kalacağı öngörüsüyle nüfusun 2033 itibarıyla azalmaya başlayabileceği aktarıldı.

Raporda, nüfusun 2025-2055 döneminde ortalama olarak yaşlanmasının beklendiği, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının bu dönemde belirgin bir şekilde artacağı ve bu grubun büyüme hızının daha genç yaş gruplarının büyüme hızından fazla olacağı ifade edildi.



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