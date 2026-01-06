Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ve Venezuelalı yetkililer, ABD'nin askeri müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, müdahalede en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarılırken, bu ölümlerin "savaş suçu" olarak nitelendirilerek soruşturulacağı ifade edildi.
ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuela tarafında en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ve Venezuelalı yetkililer, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.
Yetkililer de söz konusu müdahalede en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini kaydetti.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.