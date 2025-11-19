Yapay zeka destekli ilk soykırım: Microsoft yazılımıyla ölüm listesi

Dünyanın en büyük yazılım firması Microsoft, Gazze'de dijital soykırıma imza attı. Gazze halkını 24 saat gözetleyen, telefon görüşmelerini sistemlerinde tutan şirket “tehdit puanlama sistemi” kurarak İsrail istihbaratı için Gazze'de ölüm listeleri hazırlanmasına da yardımcı oldu. Microsoft’un Azure bulut hizmetleri, İsrail askeri istihbarat birimi 'Unit 8200' tarafından Gazze’de “ölüm listeleri” oluşturmak, sivil iletişimleri izlemek ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerini yönetmek için kullanıldı. Uzmanlar, bu iş birliğinin “dünyanın ilk yapay zeka destekli soykırımı”nı yarattığını belirtiyor. Yazılımların çoğu İsrail ordusu ve istihbaratı için Microsoft tarafından özel olarak üretildi.

İstihbarat kaynaklarının paylaştıkları bilgilere göre, İsrail ordusunun Microsoft Azure sistemlerindeki veri kullanımı, 7 Ekim 2023 sonrasında 200 kat arttı. Dronlardan, kontrol noktalarından ve telefonlardan toplanan 13,6 petabaytlık kişisel verinin işlendiği sistem, Filistinlilerin her hareketini izleyen dev bir gözetleme ağına dönüştürüldü. Microsoft’un depolama altyapısı üzerinden milyonlarca kişiye ait ses kayıtları, mesajlar ve görüntüler analiz edilerek, “otomatik ölüm listeleri” oluşturuldu. Gazze’deki her bireye, yapay zeka algoritmalarıyla 1 ile 100 arasında bir “tehdit puanı” verildi. Konu hakkında hazırlanan raporlara göre, Microsoft, İsrail’in istihbarat teşkilatı Unit 8200’den yüzlerce eski ajanı işe aldı. En az 166 eski istihbarat subayı, halen Microsoft’un bulut sistemlerini geliştiren birimlerde çalışıyor. Microsoft’un içeriden gelen tepkileri bastırmak için çalışanlarını susturduğu da raporlarda yer alıyor. “No Azure for Apartheid” adı altında örgütlenen yüzlerce çalışan, şirketin İsrail ordusuna desteğini sonlandırmasını talep etti.