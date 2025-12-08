Zulüm bitti artık bizi kimse susturamaz

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, diktatör Beşşar Esed rejiminin devrilmesi ve ülkenin özgürleşmesinin birinci yıl dönümünü İstanbul Saraçhane’de coşkuyla kutladı. Ellerinde Suriye, Türkiye ve Filistin bayrakları, dillerinde özgürlük sloganlarıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, “Zulüm bitti, Suriye yeniden doğuyor” mesajı verdi. Suriyeliler, hep bir ağızdan suçlu Beşar Esed için ceza ve idam istediklerini haykırdı.

ZULÜM TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLDÜ

Meydanda konuşan Suriyeli aktivistler, devrimin asıl sahiplerinin yıllardır bedel ödeyen, yakınlarını toprağa veren, şehirleri yıkılan sıradan insanlar olduğunu vurguladı. Konuşmalarda şu mesajlar öne çıktı: “Bugün yalnızca bir rejimin çöküşünü değil, halkın iradesinin yeniden doğuşunu kutluyoruz. Esed’in zulmü tarihin çöplüğüne gömüldü. Özgür Suriye’nin kapıları açıldı. Bu devrim Türkiye’nin kardeşliği ve desteği olmadan bu noktaya gelemezdi.” Kalabalık sık sık “Suriye hürdür, hür kalacak ve bölünmeyecek” sloganları attı. Katılımcıları zaferin yıldönümü nedeniyle hurma dağıtıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA ÖZGÜRLÜK İÇİN TEBRİK

Programda savaşta hayatını kaybeden siviller, gazeteciler ve özgürlük savaşçıları için dualar edildi. Katılımcılar, Suriye’nin özgürleşmesinin sevincini yaşarken devrim boyunca kaybettikleri yakınlarını da fotoğraflarla andı. Etkinliğe çok sayıda Türk sivil toplum temsilcisi ve aktivist de katıldı. Suriye ve Türk bayrakları açılarak dayanışmanın altı çizildi. Kutlamada yer alan muhalif temsilciler, önümüzdeki yılın yeniden inşa, siyasi geçiş ve demokratikleşme sürecinin hızlanacağı mesajını verdi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Suriyeliler, “Bu sefer yarım devrim değil; kalıcı özgürlük” diyerek yeni döneme dair umutlarını dile getirdi. 8 yaşında Türkiye’ye gelen ve şimdi 20 yaşında olan Roha Hokan, karanlık yılların ardından İstanbul’un kalbinde zalim rejimin çöküşünü ve Suriye’nin özgürleşmesini coşkuyla kutladıklarını söyleyerek, “Artık bir vatanım var, bunu hissediyorum. Önceden vatan nedir bilmiyorduk. Şu an gerçekten değerini ve anlamını kavradık. Umarım en kısa sürede geri dönebiliriz. Aydın Üniversitesi’nde mimarlık okuyorum. Okulum bittiğinde Suriye’ye dönüp, inşa sürecinde çalışacağım” diye konuştu.

EN BÜYÜK BEDELİ KADINLAR ÖDEDİ

Suriye’nin başkenti Şam’dan gelen Merve Şaha ise şu anda ülkesinde düzelmesi gereken çok şey olduğunu belirterek, “Evimiz yok, savaşta yıkıldı. İşimiz de yok ama inşallah yakında her şey düzelecek ve biz de geri döneceğiz. Bizi bunca yıl ağırlayan ve savaştan koruyan Türkiye’ye minnettarız. Kadınlar en büyük bedeli ödedi. Hem çocuklarını kaybettiler hem evlerini. Ama yine de devrimden vazgeçmediler. Ben bugün Saraçhane’de yürürken şunu hissettim: Biz artık yarım kalmış bir devrim değil, tamamlanmış bir özgürlük dönemine adım attık. Artık kimse bizi susturamaz” ifadelerini kullandı.











