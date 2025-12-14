Yeni Şafak
Ankara'ya müjdeli haber: Esenboğa Metrosu'nda ilk kazma 2026'da

11:4714/12/2025, Pazar
Bakan Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Uraloğlu, “İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Esenboğa Havalimanı’na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, “İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergâh, Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı’na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı’na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacak.” dedi.

36 kilometre uzunluğunda olacak, 12 istasyon inşa edilecek

YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak.” açıklamasında bulundu.

Projenin tüm bileşenleri gözden geçirildi

Yalnızca güzergâhın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu,
“Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Bakanlık 44,5 kilometre yeni hat inşa etti

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara’ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettiklerini belirtti. Söz konusu hatların yanı sıra 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşın hizmetin sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık.”

#Abdulkadir Uraloğlu
#Ankara
#Esenboğa Havalimanı Metro Hattı
#YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı
