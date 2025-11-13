Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 45.026 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 16.655 puan seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarında da yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de 3. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.