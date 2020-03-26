Ekonomi Bakan Selçuk 14 bin sağlık personeli alımı İŞKUR üzerinden yapılacak
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Bakan Selçuk açıkladı: Sağlık personeli alımı nasıl yapılacak?

Bakan Selçuk: 14 bin sağlık personeli alımı İŞKUR üzerinden yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirterek, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini kaydeden Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" dedi.

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Bakan Selçuk, koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine de dikkat çekti.

Öte yandan başvuruların, 26- 30 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

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