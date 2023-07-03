Bebe Togg’a ret!

Türkiye’nin Otomobili Togg’un ismine benzer şekilde farklı sektörlerden birçok patent tescili başvurusu yapıldı. Gıdadan tekstile, ayakkabıdan elektroniğe, yol yardımdan otomotiv sektörüne kadar Togg’un marka değerinden faydalanmak isteyen yüzlerce uyanığın yaptığı başvuru reddedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılan başvurular arasında en ilginci ise bebek ürünleri üreten ve ‘Bebe Togg’ adı altında başvuru yapan bir firma oldu.