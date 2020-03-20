Ekonomi Dolar güne 6,50nin üzerinde başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yükselişte: 20 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne 6,50'nin üzerinde başladı

Koronavirüs kaynaklı gelişmeler küresel piyasaların yanı sıra Türk varlıkları üzerinde de etkili oluyor. Gelişmelerini yakından takip eden piyasalarda ise dün güne 6,52'den başlayıp gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,50'nin üzerinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
20 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Dünya çapında hükümetler virüsün ekonomiye verdiği tahribatı en aza indirgemek için önlem paketleri açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar TL'lik ekonomik paket açıklamasının ardından dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs gelişmelerini yakından takip eden piyasalarda ise dün güne 6,52'den başlayıp gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,51 TL seviyesinde başladı.

Euro ise aynı dakikalarda 6,99 TL' den işlem görüyor.

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