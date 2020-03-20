Dolar yükselişte: 20 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar güne 6,50'nin üzerinde başladı Korona virüs kaynaklı gelişmeler küresel piyasaların yanı sıra Türk varlıkları üzerinde de etkili oluyor. Gelişmelerini yakından takip eden piyasalarda ise dün güne 6,52'den başlayıp gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,50'nin üzerinde başladı.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 08:28 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 08:33 Yeni Şafak