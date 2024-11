Hi Life ve Normak sanayicinin her zaman yanında

Türkiye ihracatında önemli atılımlar yapan ve İsmail Hocaoğlu tarafından kurulan Hi Life Dış Ticaret ise 2022 yılında Normak Dış Ticaret ile güçlerini birleştirdi. Bu tarihten itibaren Türki Cumhuriyetler ile Afrika’da önemli ticari atılıma imza atan şirket, ihracat pazarını hızla genişletmeyi başardı. Hi Life, ticari hayatında müşteri memnuniyetini misyon edinirken, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca firma, tüm iş ortakları için katma değer oluşturmayı ve her geçen yıl daha fazla pazara uzanmayı hedefliyor. 2011 Yılında ‘Avrupa’nın makina yüzü’ sloganı ile Fatih Elagöz tarafından İsveç menşeili Alfa Maskın AB, ismi ile kurulan ve 2017 yılından itibaren ticari hayatına Normak CNC Takım Tezgahları Dış Ticaret olarak devam eden Normak, faaliyetlerini her geçen yıl artırıyor. Birçok farklı sektördeki sanayicilerin ilgisi ve güveniyle sektörde önemli yer edinmeyi başaran Normak, geride kalan 13 yılda gerek kullanılmış gerekse sıfır makine olarak toplam 800 adeti bulan satış rakamına ulaştı. Yürüttüğü faaliyetlerde sektörde kendine önemli bir yer edinen Normak, Türk sanayicisinin her türlü takım tezgahları ihtiyacını fazla kâr gözetmeden karşılamayı amaç ediniyor. Firma, bu süre zarfında gerek satış ekibini gerekse servis ekibini geliştirerek müşterilerine satış ve servis konusunda hızlı çözümler sunmayı hedefliyor.