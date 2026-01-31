Tapuda gerçek bedel dönemi

Yeni düzenlemeyle birlikte tapu işlemlerinde “gerçek satış bedeli” esas alınacak. Uzun yıllardır yaygın olarak uygulanan ve tapu harcını düşürmeyi amaçlayan düşük bedel beyanlarının, 2026 yılı itibarıyla daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, tapuda beyan edilen bedelin banka transferleri ve finansal kayıtlarla örtüşmesinin zorunlu hale geleceğini vurguluyor. Tapu harcı oranı yüzde 4 olarak uygulanmaya devam edecek olsa da, satış bedelinin rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilmesiyle yapılan düşük beyanlara karşı daha sıkı denetimler devreye alınacak.