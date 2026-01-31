Yeni Şafak
Tapuda gerçek bedel dönemi

Merve Safa Akıntürk
04:0031/01/2026, Cumartesi
31/01/2026, Cumartesi
Gayrimenkul sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan kayıt dışı işlemler ve ilan kaynaklı dolandırıcılıklara karşı kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Yarın devreye alınacak yeni uygulamayla birlikte tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ile banka transferleri arasındaki uyum sıkı şekilde denetlenecek. Aynı zamanda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında, malik onayı olmayan ilanlara izin verilmeyecek.

GERÇEK BEDEL ESAS ALINACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte tapu işlemlerinde “gerçek satış bedeli” esas alınacak. Uzun yıllardır yaygın olarak uygulanan ve tapu harcını düşürmeyi amaçlayan düşük bedel beyanlarının, 2026 yılı itibarıyla daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, tapuda beyan edilen bedelin banka transferleri ve finansal kayıtlarla örtüşmesinin zorunlu hale geleceğini vurguluyor. Tapu harcı oranı yüzde 4 olarak uygulanmaya devam edecek olsa da, satış bedelinin rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilmesiyle yapılan düşük beyanlara karşı daha sıkı denetimler devreye alınacak.

ONAY YOKSA SATIŞ YOK

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kapsamında, taşınmaz satış ilanlarında e-Devlet üzerinden yetkilendirme şartı getiriliyor. 1 Şubat 2026’dan sonra emlak danışmanları, yalnızca konut sahibinin e-Devlet aracılığıyla verdiği yetkiyle ilan oluşturabilecek. Malik onayı bulunmayan satılık taşınmaz ilanları ilan platformlarında yayımlanamayacak. Uygulama bireysel satıcıları da kapsayacak.



