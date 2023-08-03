Trendyol Yemek'te 2023 yılının ilk 6 ayında zirveye lahmacun yerleşti

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Trendyol Yemek ve Trendyol Hızlı Market uygulamalarına yönelik yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Geçen yıla göre restoran sayısını yaklaşık yüzde 31 oranında artıran Trendyol Yemek, 81 ilde kullanıcıları lezzetli ve sıcak yemeklerle buluşturuyor.





Yılın ilk yarısındaki verilere göre market, kasap, manav ve pet shop’lardan yaklaşık 4400, su siparişinde yaklaşık 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alan Trendyol Hızlı Market uygulamasında kullanıcılar en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında sipariş veriyor.





Trendyol Yemek’te lahmacun yine zirvedeki yerini korudu

Trendyol Yemek’in son şampiyonu lahmacun, bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yılın başından bugüne kadar en çok sipariş verilen lezzet oldu ve zirvedeki yerini korudu.





Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip etti. 81 ilin tamamında 3 büyük il dışında en çok sipariş veren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin oldu. Yemeklerin yanında ise sırasıyla en çok ayran, gazlı içecekler, su ve ice tea tercih edildi.





İstanbul’un en çok sipariş veren semtleri Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar’ın gözdesi lahmacun ve ayran ikilisi oldu. Yılın ilk yarısında yemeğin üstüne tatlı sipariş etmek isteyenlerin tercihi ise waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklava oldu.





Kahvaltılar için en çok tercih edilen ürünler sırasıyla simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma olurken en çok sipariş verilen çorbalar; mercimek, ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça oldu. Kullanıcılar deniz ürünleri içerisinde en çok hamsi tava, balık çorbası, ekmek arası hamsi, ızgara levrek ve ekmek arası uskumru siparişi verdi.





Trendyol Yemek’ten “ Yedikçe İndirim Trendyol Market’ten “Aldıkça İndirim” Fırsatı

Yedikçe İndirimli restoranlardan sipariş verdikçe kupon kazandıran Trendyol Yemek ile hamburgerden makarnaya, kahvaltıdan dünya mutfağına, kahveden tatlıya yaklaşık 1 milyon farklı ürünün 7/24 sipariş verilebiliyor. Trendyol Yemek’le sevilen lezzetler favorilere eklenebilirken, kullanıcılar yemek siparişlerinden 30 elit puan kazanabiliyor.





Trendyol Hızlı Market ise ‘Aldıkça İndirim’ özelliği ile kullanıcıların aynı ay içerisinde birden fazla sipariş verebileceği ve marketlerde sürekliliğin kazanılacağı kupon fırsatları sunuyor.





Kullanıcılar en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında sipariş veriyor

Yılın ilk yarısındaki verilere göre market, kasap, manav ve pet shop’lardan 4400, su siparişinde 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alan Trendyol Hızlı Market uygulamasında kullanıcılar en çok 17:00 ve 19:00 saatleri arasında sipariş veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana ve Eskişehir en çok sipariş verilen şehirlerin başında geldi.





2023 yılı itibariyle kullanıcıları kasap, manav, pet shop, fırın için ay boyu süren çatı kampanyalar ile buluşturan Trendyol Market, kampanyalarına hızlı teslimat yapan marketlerle devam etti. 2023'ün ilk yarısında büyük marketlerde hayata geçirilen kupon fırsatlarıyla da kullanıcılar tasarruf sağladı.





İlk 6 ayda en çok tercih edilen atıştırmalıklar bisküvi, kraker, ay çekirdeği, cips, gofret olurken, kahvaltıda en çok salam, peynir, sürülebilir çikolata ve yumurta sipariş edildi. En çok sipariş verilen ürünler ise sebze, meyve, çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips oldu. Hafta sonu kaçamaklarında ise sebzeden ve meyveden sonra yine çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips tercih edildi.





Trendyol Hızlı Market’te ayın her günü kampanya

Hızlı teslimat ve randevulu teslimat seçenekleri, semtin marketlerinden ve esnaflarından alışveriş yapma imkanı, ürün çeşitliliği ve son 7/14/30 günün en uygun fiyatlı ürünleri gösteren etiket kullanımıyla Trendyol Hızlı Market, müşterilerin alışveriş deneyimini kolaylaştıran çözümler sunmaya bu yıl da devam etti.





Ayrıca aylık "Semtin Yıldızı" marketlerinin tespiti ile kullanıcılar en kaliteli hizmete ulaşabiliyor.





Trendyol Hızlı Market kullanıcıları uygulamayı her ziyaretlerinde farklı kampanyalardan yararlanırken, ‘Aldıkça İndirim’ özelliği ile kullanıcıların aynı ay içerisinde birden fazla sipariş verebileceği ve marketlerde sürekliliğin kazanılacağı kupon fırsatları sunuluyor.







