Türk SİHA’ları dünyanın zirvesi

Melo ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. “Burada Portekiz'de farklı alanlarda yararlı olabilecek pek çok ekipman buluyoruz. Burada şahit olduğumuz şeylerin dünyadaki en ileri teknolojinin zirvesinde olduğuna şüphe yok” diyen Melo, şunları kaydetti: “Arkamdaki bu hava aracı (KIZILELMA) tamamen otonom, etkileyici bir savaş kapasitesine ve mevcut en sofistike teknolojiye sahip. Biz savunma sanayisine yatırım yapıyoruz ve amacımız geleceğe değer katan bir yatırım fikrine sahip olmak.”