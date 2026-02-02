İslam Memiş'ten kritik '10 gün' uyarısı geldi: Yeniden ezberler bozulacak dedi o tarihi işaret etti

Altın piyasasında son dönemde kaydedilen rekor yükselişlerin ardından gözlemlenen geri çekilmeler, yatırımcılar arasında "Yükseliş trendi sona mı erdi?" sorusunu gündeme getirdi. Piyasalardaki bu hareketliliği değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut tabloyu bir düşüşten ziyade "sağlıklı bir mola" olarak nitelendirerek, yatırımcıyı bekleyen yeni takvimi açıkladı. Memiş’e göre altın, asıl büyük hareketi öncesinde 10 günlük kritik bir dinlenme sürecine giriyor.
Altın piyasaları son günlerin en hareketli döneminden geçerken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıların yol haritasını değiştirecek kritik açıklamalarda bulundu. Gram altının 8.057 TL, ons altının ise 5.600 dolar seviyelerini test etmesinin ardından gelen geri çekilmeleri yorumlayan Memiş, bu durumu bir "düşüş" değil, "sağlıklı bir dinlenme" olarak tanımladı.
"BU BİR DÜŞÜŞ DEĞİL KAR SATIŞIDIR"
Piyasalardaki dalgalanmanın yatırımcıda kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Memiş, yaşanan teknik geri çekilmelerin son derece doğal olduğunu vurguladı. Yıla 6.195 TL seviyesinden başlayan gram altının kısa sürede rekor kırmasının ardından gelen satışların piyasanın doğasında olduğunu ifade eden uzman, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Teknik ve mantık olarak bu kadar hızlı bir yükselişten sonra satış gelmesi gerekiyordu. Biz buna düşüş demiyoruz, kâr satışı diyoruz. Sağlıklı yükselişlerin devam edebilmesi için bu mola şarttı."
10 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ
Yatırımcıya "psikolojinizi sağlam tutun" çağrısında bulunan İslam Memiş, önümüzdeki kısa vadeli takvime dikkat çekti. Altının bir hafta-10 gün daha dinlenebileceğini belirten Memiş, bu sürecin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği sinyalini verdi.
"YÜKSELİŞLER DEVAM EDEBİLİR"
Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda. 5.880 dolar seviyesi teknik olarak yukarı yönde kırılırsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamı mümkün.
YATIRIMCIYA ALTIN ÖĞÜTLER
Jeopolitik gerilimlerin (İran-İsrail-ABD hattı) altın fiyatları üzerinde henüz "ana etkisini" göstermediğini, bu gerilimlerin ileride sadece birer "bahane" veya "bonus" olacağını savunan Memiş, yatırımcılara şu stratejiyi anlattı:
"Altın çift ayaklı bir enstrümandır; hem dolar hem de ons tarafından beslenir. Bu yıl sert düşüşleri de sert yükselişleri de çok sık göreceğiz. Bu yüzden günlük hareketlere değil, yıllık ve uzun vadeli planlara odaklanmak gerekiyor."