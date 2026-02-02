İslam Memiş'ten kritik '10 gün' uyarısı geldi: Yeniden ezberler bozulacak dedi o tarihi işaret etti

YATIRIMCIYA ALTIN ÖĞÜTLER





Jeopolitik gerilimlerin (İran-İsrail-ABD hattı) altın fiyatları üzerinde henüz "ana etkisini" göstermediğini, bu gerilimlerin ileride sadece birer "bahane" veya "bonus" olacağını savunan Memiş, yatırımcılara şu stratejiyi anlattı:





"Altın çift ayaklı bir enstrümandır; hem dolar hem de ons tarafından beslenir. Bu yıl sert düşüşleri de sert yükselişleri de çok sık göreceğiz. Bu yüzden günlük hareketlere değil, yıllık ve uzun vadeli planlara odaklanmak gerekiyor."