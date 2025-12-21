Sanayi yolunu unutturan liste: Yapay zeka milyonlarca servis kaydını taradı ve en sağlam otomobilleri tek tek seçti

Artan araç fiyatlarına bir de cep yakan yedek parça ve usta maliyetleri eklenince, otomobil alacaklar için "sağlamlık" kriteri her şeyin önüne geçti. "Hangi araba sanayi yüzü görmez?" sorusu gündemden düşmezken, bu kez yapay zeka verileri inceledi ve en sağlam otomobilleri seçti. Galericilerin satış taktiklerini veya ustaların marka fanatikliğini bir kenara bırakan yapay zeka; küresel çapta milyonlarca servis kaydını, kullanıcı şikayetlerini ve arıza raporlarını saniyeler içinde taradı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte en sağlam otomobiller listesi.

1 /8 Sanayi köşelerinde kulaktan kulağa yayılan "O model çok yağ yakar", "Bunun şanzımanı dağılır" efsaneleri kafa karıştırırken, son sözü Yapay Zeka söyledi. Duygulardan ve marka fanatikliğinden arınmış olarak trilyonlarca teknik veriyi inceleyen yapay zeka; motor ömrü, elektronik dayanıklılık ve malzeme kalitesini analiz etti. Ortaya çıkan sonuç, araba alacaklar için adeta bir 'kurtarıcı rehber' niteliğinde…

2 /8 1.Lexus Toyota'nın lüks markası Lexus, yıllardır J.D. Power listelerinde 1 numarayı kimseye bırakmıyor. Özellikle motor ve elektronik aksamda "sıfır hata" prensibiyle üretiliyor. Kullanıcılar, "Sadece yağını suyunu koy, dünyayı gez" yorumunu yapıyor.

3 /8 2. Toyota Corolla Dünyanın en çok satan otomobili olması tesadüf değil. Özellikle atmosferik motorlu ve hibrit versiyonları, sanayi sitelerinde en az görülen araçlardan. Şanzıman arızası oranı rakiplerine göre %70 daha düşük.

4 /8 3. Honda Jazz B segmentinin gizli lideri. Motor yapısının basitliği ve mekanik sağlamlığıyla biliniyor. 300 bin kilometreyi devirip anahtar değmemiş motorlarıyla ikinci elin gözdesi.

5 /8 4. Mazda 3 Mazda, karmaşık turbo sistemleri yerine yüksek sıkıştırmalı atmosferik motorlar (SkyActiv) kullandığı için turbo arızası, enjektör tıkanması gibi dertleri bu araçta yaşamazsınız.

6 /8 5. Subaru Forester Zorlu koşullar için üretilen Subaru, mekanik dayanıklılıkta Alman rakiplerinin çoğundan daha üstte. Boxer motor yapısı düzenli bakım istese de, sizi yolda bırakma ihtimali en düşük araçlardan biri.

7 /8 6. Kia Sportage / Hyundai Tucson (Kore Mucizesi)

Son 10 yılda büyük bir sıçrama yapan Güney Kore grubu, özellikle elektronik aksam ve trim sesi konusunda Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. 5 yıl/150 bin km garantileri de bu güvenin eseri.