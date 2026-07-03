Gaziosmanpaşa'da yıkım sırasında bitişikteki iki apartmanın duvarlarında hasar oluştu: Baba ve çocuğunun üzerine molozlar düştü

'HER KEPÇE VURDUĞUNDA BİR YER DÖKÜLÜYOR'





Yusuf Karahan, "Sözde kentsel dönüşüm. Odamın haline bakın. Her kepçe vurduğunda bir yer dökülüyor. Hayatımda ilk defa böyle bir çalışma gördüm. Ev yıkılıyor hala çalışma yapıyor. Perişanız, bir gün iznim var. 3 yaşındaki kızım ile burada yatıyordum. Olduğu gibi taşlar kafama düştü. Bize deprem yaşattılar. Taş kafama düştü. Bina gidip geliyor. Duvarı yıktıktan sonra 'Bize çıkın' diyorlar. Evde yatıyorum böyle uyanıyorum" dedi.