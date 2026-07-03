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Gaziosmanpaşa'da yıkım sırasında bitişikteki iki apartmanın duvarlarında hasar oluştu: Baba ve çocuğunun üzerine molozlar düştü

Gaziosmanpaşa'da yıkım sırasında bitişikteki iki apartmanın duvarlarında hasar oluştu: Baba ve çocuğunun üzerine molozlar düştü

19:453/07/2026, Cuma
DHA
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Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında binanın yıkımı sırasında bitişikteki iki apartmanda bulunan üç dairenin duvarlarında hasar oluştu. Bu sırada çocuğu ile odada uyuyan babanın üzerine molozlar düştü.

Olay, öğle saatlerinde Karadeniz Mahallesi 1148 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkımı sırasında bitişikte bulunan apartmandaki 3 dairenin duvarlarında hasar oluştu. 

 Bu sırada çocuğu ile odada uyuyan baba Yusuf Karahan'ın üzerine molozlar döküldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yıkım sırasında bitişikteki başka bir binada da hasar meydana geldi. 

'HER KEPÇE VURDUĞUNDA BİR YER DÖKÜLÜYOR'


Yusuf Karahan, "Sözde kentsel dönüşüm. Odamın haline bakın. Her kepçe vurduğunda bir yer dökülüyor. Hayatımda ilk defa böyle bir çalışma gördüm. Ev yıkılıyor hala çalışma yapıyor. Perişanız, bir gün iznim var. 3 yaşındaki kızım ile burada yatıyordum. Olduğu gibi taşlar kafama düştü. Bize deprem yaşattılar. Taş kafama düştü. Bina gidip geliyor. Duvarı yıktıktan sonra 'Bize çıkın' diyorlar. Evde yatıyorum böyle uyanıyorum" dedi.

'ZARARIMIZIN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ'


Evinin yatak odasının duvarı yıkılan Tuncay Atar, "Alt daire ve bizim daire zarar gördü. Ufak tefek eşyalarda da zarar var. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Duvarlar yıkıldığı sırada dışarıdaydık. Parkelerde falan zarar var. Duvarın üçte birinden fazlası gitti" diye konuştu. 

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