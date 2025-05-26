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Nişantaşı'nda korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Nişantaşı'nda korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

14:0426/05/2025, Pazartesi
DHA
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Şişli Nişantaşı'nda inşaat halindeki boş bir binanın çatı katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Nişantaşı Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatı katında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.


İçeride kimsenin bulunmadığı binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



Sağlık ekipleri ise herhangi bir acil durum ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi.


Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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