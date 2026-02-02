O kreşte yeni taciz iddiası

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Araç kiralamada Togg kontenjanı
Ticaret Bakanlığı, araç kiralama şirketleri için yetki belgesi zorunluluğu getirirken, firmaların faaliyetleri yeni bir dijital sistemle kayıt altına alınacak. Kiralama işlemleri, ilanlar ve depozitolar düzenlenirken, sistem dışı araç kiralayan şirketlere yaptırım uygulanacak. Yeni sistemle yerli araç Togg’un sektörde kullanımının artırılması için kota ve teşvik uygulamaları hayata geçirilecek.
Aynı ÇEM’de yeni skandal
Çocuklara yönelik taciz ve istismar skandalıyla gündeme gelen İBB’ye ait Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde (ÇEM) bu kez 6 yaşındaki M.'nin mağdur edildiği ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesinde, çocuğun spor hocası Ö.D tarafından tacize uğradığı belirtildi. İlk kez 3 yaşındaki U’nun ailesinin gündeme getirdiği olay ile benzerliklerin olduğunu vurgulayan M’nin annesi iddiaların araştırılması için kurumdan şikayetçi oldu.
Zirveye perçin
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında evinde ağırladığı Kayserispor’u farklı mağlup etti. Aslan; Opoku (kk), Osimhen (Pen), Sara ve İcardi'nin (Pen) golleriyle kazanırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlası ile 6’ya çıkartarak zirvedeki yerini perçinledi.