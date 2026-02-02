Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
O kreşte yeni taciz iddiası

O kreşte yeni taciz iddiası

04:002/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Araç kiralamada Togg kontenjanı

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama şirketleri için yetki belgesi zorunluluğu getirirken, firmaların faaliyetleri yeni bir dijital sistemle kayıt altına alınacak. Kiralama işlemleri, ilanlar ve depozitolar düzenlenirken, sistem dışı araç kiralayan şirketlere yaptırım uygulanacak. Yeni sistemle yerli araç Togg’un sektörde kullanımının artırılması için kota ve teşvik uygulamaları hayata geçirilecek.

Aynı ÇEM’de yeni skandal

Çocuklara yönelik taciz ve istismar skandalıyla gündeme gelen İBB’ye ait Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde (ÇEM) bu kez 6 yaşındaki M.'nin mağdur edildiği ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesinde, çocuğun spor hocası Ö.D tarafından tacize uğradığı belirtildi. İlk kez 3 yaşındaki U’nun ailesinin gündeme getirdiği olay ile benzerliklerin olduğunu vurgulayan M’nin annesi iddiaların araştırılması için kurumdan şikayetçi oldu.

Zirveye perçin

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında evinde ağırladığı Kayserispor’u farklı mağlup etti. Aslan; Opoku (kk), Osimhen (Pen), Sara ve İcardi'nin (Pen) golleriyle kazanırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlası ile 6’ya çıkartarak zirvedeki yerini perçinledi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesinin gündüzünde oruç tutmanın faziletleri, sevabı nedir?