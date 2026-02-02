O kreşte yeni taciz iddiası

Aynı ÇEM’de yeni skandal

Çocuklara yönelik taciz ve istismar skandalıyla gündeme gelen İBB’ye ait Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde (ÇEM) bu kez 6 yaşındaki M.'nin mağdur edildiği ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesinde, çocuğun spor hocası Ö.D tarafından tacize uğradığı belirtildi. İlk kez 3 yaşındaki U’nun ailesinin gündeme getirdiği olay ile benzerliklerin olduğunu vurgulayan M’nin annesi iddiaların araştırılması için kurumdan şikayetçi oldu.