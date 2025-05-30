30 yıllık yas ormana dönüştü: 'Orman Dede' Rahim öğretmen toprağa verildi

Öğrencileri ormana sahip çıktı

Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış öğrencileri, Rahim Demirbaş'ın diktiği fidanlara ve oluşturduğu yeşil mirasa sahip çıktı. Onların desteği sayesinde orman, hacizden kurtarıldı. Bu dayanışma, öğretmenin öğrencileriyle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.







