30 yıllık yas ormana dönüştü: 'Orman Dede' Rahim öğretmen toprağa verildi

Oğlunu trafik kazasında kaybeden emekli öğretmen Rahim Demirbaş, 27 yıl boyunca 50 binden fazla fidan dikerek acısını ormana dönüştürdü. ‘Orman Dede’ lakaplı Demirbaş, kurduğu ormanda son yolculuğuna uğurlandı.
Acıyı ormana dönüştürdü
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Rahim Demirbaş, 30 yıl önce trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya'nın hatırasını yaşatmak için sıra dışı bir adım attı. Acısını toprağa emanet eden Demirbaş, doğduğu Beyören Mahallesi'nde yıllar sürecek bir çabanın ilk adımını attı.
50 binden fazla fidan dikti
1998 yılında ilk fidanı diken Demirbaş, zamanla 500 dekarlık çorak bir araziyi yeşil bir ormana dönüştürdü. Tam 27 yıl boyunca aralıksız çalışarak 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu. Ormanı büyütmek için kimi zaman eşekle su taşıdı, kimi zaman elleriyle toprak kazdı.
‘Orman Dede’ lakabıyla tanındı
Yıllar süren emeği sayesinde çevresinde “Orman Dede” olarak anılmaya başlayan Rahim Demirbaş, sadece bir orman değil, aynı zamanda bir çevre mirası bıraktı. Çevreci kişiliği ve azmiyle birçok insanın takdirini kazandı.
Eğitime ve öğrencilere adanmış bir ömür
Rahim Demirbaş, uzun yıllar boyunca matematik öğretmenliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler yetiştirdi. Emekliliğinin ardından kurduğu dershanede yüzlerce öğrenciyi üniversiteye kazandırdı. Hayatını eğitime ve topluma adamış bir isimdi.
Eğitime ve öğrencilere adanmış bir ömür
Rahim Demirbaş, uzun yıllar boyunca matematik öğretmenliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler yetiştirdi. Emekliliğinin ardından kurduğu dershanede yüzlerce öğrenciyi üniversiteye kazandırdı. Hayatını eğitime ve topluma adamış bir isimdi.
Borçlar ormanını tehdit etti
Ekonomik sıkıntılar yaşayan Demirbaş, dershanesini satarak kurduğu ormana yatırım yaptı. Ancak, SGK primlerini ödeyememesi nedeniyle kurduğu orman haciz tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu zor dönemde, yardımına yetiştirdiği öğrenciler koştu.
Öğrencileri ormana sahip çıktı
Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış öğrencileri, Rahim Demirbaş'ın diktiği fidanlara ve oluşturduğu yeşil mirasa sahip çıktı. Onların desteği sayesinde orman, hacizden kurtarıldı. Bu dayanışma, öğretmenin öğrencileriyle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.
‘Sıfır Atık Kahramanı’ ödülü aldı
Demirbaş'ın çevreye katkıları yalnızca bölge halkı tarafından değil, devlet yetkililerince de takdir edildi. 2022 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan ‘Sıfır Atık Çevre Kahramanları’ ödülünü aldı. Bu ödül, yıllarca süren emeğinin sembolü oldu.
Vasiyetini yıllar önce hazırladı
Rahim öğretmen, vefat etmeden çok önce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurduğu ormanın ortasında hazırladığı mezar çukurunun fotoğrafını paylaşan Demirbaş, oraya defnedilmeyi vasiyet etmişti: “Ağaçlar, gövdemden faydalansın, ruhum şad olsun.”
Son nefesini hastanede verdi
5,5 aydır zatürre teşhisiyle tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Vasiyeti üzerine, yıllarca emek verdiği ormanın kalbine defnedildi. Sevenleri, onu gözyaşları içinde uğurladı.