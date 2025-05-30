Baba mirasına sahip çıktı: Emekli olunca köy evini müzeye dönüştürdü

Evinin bahçesinde ve terasında sergilediği objeler arasında en fazla ilgiyi 150 yıllık horozlu, çakmaklı tüfeğin gördüğünü söyleyen Deniz, "Sergilenen eşyaların yanı sıra evin bodrumunda sergilenemeyen pek çok obje daha bulunuyor. Koleksiyonda 100 yıllık körük, gaz lambaları, bakır su kapları, ip dokuma makineleri, değirmen taşları gibi tarihi değer taşıyan parçalar yer alıyor. İl ve ilçe dışından gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Ziyarete gelenler bu sayede geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyorlar" diye konuştu.



