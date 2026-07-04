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Kiraz yedikten sonra öldü: Eşi hastane

Kiraz yedikten sonra öldü: Eşi hastane

07:244/07/2026, Cumartesi
AA
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti, eşinin tedavisi devam ediyor.

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla götürüldükleri Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, yaşamını yitirdi. Rahime Derin'in tedavisi ise sürüyor.

Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

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