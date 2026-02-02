Yeni Şafak
Pazarda satılıyor tüketen hastaneye koşuyor: Yiyenler küçük insanlar görüyor

13:002/02/2026, Pazartesi
Çin'in Yunnan eyaletinde her yıl halüsinasyon gören hastalarla dolup taşıyor. Lanmaoa asiatica mantarı tüketenlerin küçük insan halüsinasyonları görmelerine neden oluyor.

KÜÇÜK İNSANLAR ETRAFINIZI SARIYOR

Lanmaoa asiatica, Boletaceae familyasına ait bir bolet mantarı olarak biliniyor. Halüsinojik bir mantar türü olan Lanmaoa asiatica, çiğ tüketildiğinde cüce figürler görmeye neden oluyor. Çin'in Yunnan eyaletinde bu mantarın mevsimi olduğu dönemlerde yüzlerce hasta halüsinayon şikayetiyle hastanelere başvuruyor. 

HEM TEHLİKELİ HEM DE ÇOK TÜKETİLİYOR

BBC'de yer alan habere göre Yunnan'da L. asiatica türü mantarlar pazarlarda satılıyor, restoran menülerinde yer alıyor ve haziran-ağustos ayları arasındaki mantar sezonunun en yoğun olduğu dönemde evlerde de tüketiliyor. 

Yunnan restoranları, zehirlenmeyi en aza indirmek için çeşitli tedbirler alıyor. Mantarla birlikte alkol tüketimi önerilmiyor hatta servis edilmiyor. Bazı işletmeler ise analiz için her zaman mantar örneği bırakıyor. Mantarın etkisi durumunda araştırma yapılabilmesi için numuneleri bir süre saklıyor.

Yerel yönetim ayrıca mantar mevsiminde olası zehirlenmeler konusunda uyarıda bulunmak için kısa mesajlar gönderiyor. Bununla birlikte, zehirlenmeler yaygın olmaya devam etmekte ve bunun tedavisi yerel hastanelerin uzmanlık alanı haline geldi.

ABD'Lİ BAKAN TADINA BAYILDI

2023 yılında ABD Hazine Bakanı Yellen'in Çin yönetimini sevindiren Pekin ziyaretinde, ilk iş olarak doğru düzgün pişirilmediğinde halüsinojenik etkiler yaratmasıyla meşhur sihirli mantardan 4 porsiyon yemişti. Bakanın bu yemeği tüketmesi gündem olmuştu. Bakan mantarların iyi piştiğini ve çok lezzetli olduğunu açıkladı. 

#Çin
#ABD
#Mantar
