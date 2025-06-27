Havaların ısınmasıyla beraber Türkiye'nin dört yanından orman yangını haberleri gelmeye başladı . Bursa'da, sabah saatlerinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevler, İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere de sıçradı. Mahalledeki bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi. Antalya'dan da çok sayıda yangın haberi gelirken itfaiye ekipleri yangınları söndürmek için çalışmalar yürütüyor.

1 /8 Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

2 /8 İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

3 /8 Makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı. Alevler İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere de sıçrarken, müdahaleye, sezon boyunca orman yangınlarında görev alacak olan jandarma helikopteri de katılıyor.

4 /8 Öte yandan ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

5 /8 İsmetiye Mahallesi’ndeki evler tahliye edilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

6 /8 Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.





7 /8 Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangını İSE 2 uçak ve karadan çok sayıda itfaiye ekibin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.