Biz her birine minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz, ama müsaadenizle tekrar burada olabilen veya bugün bir vesileyle buraya gelemeyen, ama asrın felaketinden bugüne, insani yardımlar noktasında müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bize İçişleri ailesine, AFAD ailesine, devletine yardım eden, yapılan yardımlara yardım eden, orada milletimizin ‘İyi ki varsınız’ dualarına, sözlerine mazhar olan sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla biz daha güçlüyüz.'' diye konuştu.



