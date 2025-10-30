Dünya Kupası elemelerinde kırılma noktası: Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Futbol Takımı maç takvimi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Grubun kaderini belirleyecek karşılaşmada Ay-Yıldızlılar Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak millilerin nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor. Peki Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Mili maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Bulgaristan maçının tüm detayları ve milli takımın maç takvimi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeni bir zafere daha hazırlanıyor. Grubun kritik karşılaşmalarından birine çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Gürcistan galibiyetiyle moral bulan Milliler, bu maçla birlikte gruptaki liderlik hedefini perçinlemek istiyor. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde Bursa kırmızı-beyaza bürünürken, futbolseverlerin gözü Milli Takım'ın sahadaki performansında olacak.



TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.



MİLLİLER DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK VİRAJDA Montella yönetimindeki A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gösterdiği başarılı performansla grupta avantajlı konuma geçti. Gürcistan’ı 4–1 mağlup ederek puanını 9’a yükselten Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında Bulgaristan karşısına çıkacak. Türkiye, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılması hâlinde gruptan çıkma şansını büyük oranda garantileyecek.



TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? A Milli Takım'ın bir sonraki maçı 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Türkiye saatiyle oynanacak maç öncesinde Bursa'da geniş güvenlik önlemleri alınacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Türkiye - Bulgaristan karşılaşması, TV8 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca dijital platform Exxen üzerinden de canlı yayın yapılacak. Sporseverler maçı hem televizyon hem de mobil cihazlardan canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK? A Milli Takım, bu önemli maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynayacak. Yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli stat, son yıllarda yenilenen altyapısı ve atmosferiyle dikkat çekiyor. TFF yetkilileri, maç gününde tribünlerin tamamen dolmasının beklendiğini belirtti.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SON DURUM Türkiye, Avrupa Elemeleri Grup E'de mücadele ediyor. Türkiye: 4 maçta 9 puan Gürcistan: 4 maçta 3 puan Bulgaristan: 4 maçta 0 puan

Grup lideri olarak tamamlayan 12 takım doğrudan 2026 Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek. İkinci sıradakiler ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla birlikte play-off oynayacak. Play-off karşılaşmaları Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

SONRAKİ MAÇ: İSPANYA - TÜRKİYE Milliler, Bulgaristan maçının ardından 18 Kasım 2025 Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Sevilla'da oynanacak bu karşılaşma, grup liderinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.


