İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. BEDAŞ güncel kesinti listesini yayımladı. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? İşte 1 Temmuz'daki elektrik kesintileriyle ilgili detaylar.

1 /17 İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

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