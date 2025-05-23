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KOBİ’lere nefes aldıracak kredi geliyor: 30 milyar liralık destek paketi geliyor! Kredi Garanti Fonu üzerinden ne kadar kefalet limiti çekilecek?

KOBİ’lere nefes aldıracak kredi geliyor: 30 milyar liralık destek paketi geliyor! Kredi Garanti Fonu üzerinden ne kadar kefalet limiti çekilecek?

10:3123/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>KOBİ desteği</p><p><br></p>
KOBİ desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 30 milyar liralık yeni bir destek paketi devreye alıyor. Bu paket, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sunulacak. Peki KOBİ’ler Kredi Garanti Fonu üzerinden ne kadar kefalet limiti çekilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, atılacak adımla sektörlerin önceliklerine göre hazırlanan destek paketlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak. Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlanacak.

Kredi Garanti Fonu üzerinden ne kadar kefalet limiti çekilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi.

Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız." dedi.

#KOBİ
#KOBİ desteği
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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