Sağlık çalışanları ne kadar promosyon ödemesi alacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, ne kadar yatar 2025?

16:063/11/2025, Pazartesi
Sağlık çalışanları promosyon ödemesi tarihi, gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye'deki yüzbinlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren Banka Promosyonu anlaşmaları için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri 2025 belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündeme geldi. Ancak bu teklifin sağlık çalışanları arasında yeterli memnuniyet yaratmadığı ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak revize edilmesi gerektiği sendikalar tarafından açıkça ifade ediliyor. Promosyon sürecine dair beklentiler artarken, merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkı konusundaki hassasiyetini ve sürecin yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Promosyon görüşmeleri merkezden yapılırken her ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından görüşmeler yürütülüyor. Promosyon anlaşması tamamlandıktan sonra ödeme takvimi netleşecek.

Promosyon ödemeleri kesinti olmadan ve tek seferde hak sahiplerine yatırılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemelerine ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.



2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Türk Sağlık - Sen Başkanı önder Kahveci yaptığı son açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından 90 bin lira nakit ve 10 bin TL para puan olarak promosyon anlaşması yapıldığını aktarmıştı.

Kahveci, her yıl bir maaş tutarı olacak şekilde bir anlaşma yapılması gerektiğine vurgu yaparken promosyon anlaşmasının bu haliyle kabul edilebilirlikten uzak olduğunu ifade etti.

Türk Sağlık - Sen Başkanı “ Önemli olan bir anlaşma yapılması değil çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılmasıdır. Bu anlamda Bakanlığa çağrı yapıyor ve yeni bir değerlendirmenin zaruri olduğunu ifade ediyoruz." dedi.



SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON YERİNE FAİZSİZ KREDİ

Bazı kurumlarda gündeme gelen bir diğer model ise promosyon ödemesinin bir kısmının nakit olarak verilmesi yerine, çalışanlara faizsiz kredi kullanma imkanı sunulması oldu. Bir iddiaya göre Sağlık Bakanlığı için de benzer bir formülün konuşulduğu ve nakit promosyon yerine 200 bin TL ile 550 bin TL arasında faizsiz kredi kullanan personelin, nakit promosyonun bir kısmından feragat edebileceği iddia edildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

