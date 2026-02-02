Fenerbahçe aradığı forveti buldu: Golcü oyuncu için devreye girdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Lookman ile anlaşamamıştı. Sarı lacivertli takımın farklı bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

1 /7 Fenerbahçe’de gündem forvet transferine döndü. Sarı lacivertli takım golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

2 /7 Lookman transferinde sonuç alamayan Fenerbahçe, oyuncuyu Atletico Madrid’e kaptırdı.

3 /7 Sarı lacivertli takımda Jhon Duran Rusya’ya, En Nesyri ise Suudi Arabistan’a gidecek gibi duruyor.

4 /7 Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, net bir golcü arayışına girdi.

5 /7 Birçok isimle yeniden masaya oturan sarı lacivertlilerde gündemin Sörloth ve Nkunku’ya kaydığı öğrenildi.

6 /7 Atletico Madrid’in 2 hücumcu almasının ardından, Sörloth’un bu durumdan rahatsız olduğu ve gelen teklifleri değerlendirmek istediği iddia edildi.