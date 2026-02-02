Fenerbahçe aradığı forveti buldu: Golcü oyuncu için devreye girdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Lookman ile anlaşamamıştı. Sarı lacivertli takımın farklı bir oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe’de gündem forvet transferine döndü. Sarı lacivertli takım golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Lookman transferinde sonuç alamayan Fenerbahçe, oyuncuyu Atletico Madrid’e kaptırdı.
Sarı lacivertli takımda Jhon Duran Rusya’ya, En Nesyri ise Suudi Arabistan’a gidecek gibi duruyor.
Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, net bir golcü arayışına girdi.
Birçok isimle yeniden masaya oturan sarı lacivertlilerde gündemin Sörloth ve Nkunku’ya kaydığı öğrenildi.
Atletico Madrid’in 2 hücumcu almasının ardından, Sörloth’un bu durumdan rahatsız olduğu ve gelen teklifleri değerlendirmek istediği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin önce Sörloth için olmazsa Nkunku için nabız yoklayacağı kaydedildi.