Fenerbahçeli yıldızdan kötü haber! Milli takımda burnu kırıldı

Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bosna Hersek, Romanya'ya konuk oldu. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko da maçta forma giyerken tecrübeli golcü talihsiz bir sakatlık yaşadı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde heyecan başladı.
H Grubu'nda Bosna Hersek deplasmanda Romanya'nın konuğu oldu. Zorlu mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
H Grubu'nda Bosna Hersek deplasmanda Romanya'nın konuğu oldu. Zorlu mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Dzeko yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve yıldız ismin yerine ikinci yarının başında Samed Bazdar oyuna girdi.
Sport Ba'nın haberine göre detaylı muayene sonrası Dzeko'nun durumu netleşecek. Oyuncunun sonraki maçta oynamama ihtimali yüksek. İlk bulgulara göre ise durumu iyi değil.