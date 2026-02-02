Fenerbahçe’nin Kante transferinde flaş gelişme: Görüşmeler durduruldu

Fenerbahçe N’Golo Kante transferi için geri sayıma geçmişken, Suudi Arabistan’dan kötü bir haber geldi. Bu haber sarı lacivertli camiada morallerin bozulmasına neden oldu.
Fenerbahçe Al-Ittihad’dan N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak için geri sayıma geçmişti
Sarı lacivertliler hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlamıştı.
Ayrıca En Nesyri’nin de bu transferde takas olarak kullanılacağı öğrenilmişti.
Fakat Suudi Arabistan’dan gelen haber, herkesi şaşırttı.
Arabistan basınına göre; Suudi Arabistan Pro Ligi komitesi, Al İttihad kulübünün tüm transferlerini durdurdu.
Benzema’nın Al Hilal’e transferi, En-Nesyri’nin Al Ittihad’a transferi, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferi askıya alındı.
Al Ittihad, Fenerbahçe, Al Hilal ve oyuncular arasındaki tüm sözleşmelerin hazır durumda olduğu fakat yönetimin neden böyle bir karar aldığı bilinmediği ifade edildi.