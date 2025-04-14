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Suarez bu sefer takım arkadaşını ısırdı!

Suarez bu sefer takım arkadaşını ısırdı!

12:1414/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Concacaf Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Inter Miami evinde Los Angeles FC’yi 3-1 mağlup etti. Maçın son dakikalarında yaşanan gergin anlarda Suarez takım arkadaşı Jordi Alba’nın elini ısırdı. Detaylar haberimizde.

Inter Miami ile Los Angeles FC arasında oynanan ve Messi'nin iki gol attığı Concacaf Şampiyonlar Kupası maçının 89. dakikasında yaşanan gergin anlar, kameralara ilginç bir şekilde yansıdı.


Sosyal medyada yayılan bir videoda, Luis Suarez'in takım arkadaşı Jordi Alba'nın elini ısırdığı görüldü.


Olay, LAFC'li Marlon Santos'un sert müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik sırasında meydana geldi.


Bir anda oluşan arbedede, Fransız futbolcu Olivier Giroud, Jordi Alba'yı boynundan tutarken, Suarez de İspanyol yıldızın elini ısırdı.


İlginç olan ise, Suarez'in Alba'nın elini muhtemelen LAFC'li bir oyuncunun eli sanarak ısırması.


Görüntülerde Suarez'in hareketinin sert olmadığı görülse de, geçmişteki ısırık vakaları nedeniyle bu olay gündeme oturdu.


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